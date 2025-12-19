L'Inter viene eliminata dal Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana al termine dei calci di rigore

L'Inter saluta la Supercoppa Italiana eliminata dal Bologna ai calci di rigore. Una prestazione, quella dei nerazzurri, che forse è mancata di qualcosa. Il vantaggio immediato di Thuram, il pareggio di Orsolini e quel calcio di rigore concesso e poi revocato da Chiffi.

Queste le parole di mister Chivu nel post partita di rilasciate in conferenza stampa:

"Rigori sbagliati? A me basta il coraggio di chi si prende queste responsabilità, non puoi allenare queste situazioni, mi prendo il coraggio di chi ha alzato il braccio e hanno avuto senso di responsabilità per calciare, poi si può sbagliare"

Come mai non è entrato Pio Esposito? — "Non volevo rischiare di mandare un giocatore in campo per calciare a freddo un rigore. Mi aveva dato disponibilità per entrare ma la risponsabilità è mia. Calha è tornato da un infortunio proprio all'adduttore e non me la sentivo di mandarlo a calciare a freddo. E' facile parlare da fuori. Io devo tutelare l'incolumità dei miei giocatori, ci aspetta un gennaio di fuoco, la scelta è mia cosi come la scelta di far riposare alcuni giocatori.

Mi prendo la prestazione, dal nostro approccio a quello che si è fatto nel secondo tempo. Questo è un avversario che mette in difficoltà chiunque e bisogna fargli anche i complimenti. Nel secondo tempo, se non sbaglio, ci siamo stati solo noi in campo. Io l'ho vista così, abbiamo dominato la partita. Purtroppo sotto porta abbiamo sbagliato qualcosa e la loro linea difensiva è stata brava a difendere quelle situazioni"

Come si supera questa delusione? — "Come sempre nel calcio e nella vita cadi, piangi, ti rialzi e ci riprovi ancora. E' tutto qua. I grandi campioni escono dalla zona comfort. Questo gruppo ha il dovere e le abilità tecniche e umane per uscire da una situazione del genere"