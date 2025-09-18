Bordate Mourinho: “Io sono da top club, Fenerbahce non era al mio livello né calcistico né…”

"Il contesto ideale per me è tornare ad allenare una delle migliori squadre del mondo. La mia carriera finora è stata ricca"

"Il contesto ideale per me è tornare ad allenare una delle migliori squadre del mondo. La mia carriera finora è stata ricca; ho allenato i più grandi club del mondo, in diversi paesi. Ho fatto la scelta sbagliata ma nessun rimpianto, perché i rimpianti nella vita non ci aiutano affatto, ma la consapevolezza di ciò che abbiamo fatto bene e di ciò che abbiamo fatto male esiste.

Ho fatto un errore andando al Fenerbahçe; non era il mio livello culturale, non era il mio livello calcistico, non lo era. Ovviamente, ho dato tutto fino all'ultimo giorno. Ovviamente, ho dovuto piangere, come sta facendo ora Bruno Lage, perché a nessuno piace andarsene, ma allenare il Benfica è tornare al mio livello, e il mio livello è allenare i più grandi club del mondo".

Lo ha detto José Mourinho nella conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Benfica. "Ho così tante emozioni, ma credo che l'esperienza mi aiuti a controllarle. Voglio ringraziarvi per la fiducia e l'onore che provo in questo momento. Essendo portoghese... non c'è nessuno di noi che non conosca la storia, la cultura, le dimensioni del Benfica e di questo club", ha aggiunto il tecnico lusitano.

"Voglio concentrarmi e focalizzarmi su questa missione concentrandomi sul lavoro. Sono passati 25 anni dall'ultima volta, ma non sono qui per celebrare la mia carriera. Sono stati 25 anni in cui ho avuto l'opportunità di lavorare per i club più grandi del mondo. E per concludere questo discorso, come rappresentante di questo club, vorrei dire che nessuno degli altri grandi club che ho avuto l'opportunità di allenare mi ha fatto sentire più onorato, responsabile o motivato di essere l'allenatore del Benfica. Le parole a volte si lasciano trasportare dal vento, ma i fatti no, e la promessa è chiarissima: vivrò per il Benfica", ha tenuto a sottolineare Mou.