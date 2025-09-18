Dopo 25 anni Josè Mourinho torna sulla panchina del Benfica. L'ex tecnico dell'Inter si è presentato così in conferenza stampa: "Devo essere in grado di mettere da parte tutte queste emozioni e guardare al Benfica, al mio lavoro e alle mie responsabilità, in modo molto semplice. Sono l'allenatore di uno dei club più importanti del mondo. Voglio concentrarmi e focalizzarmi su questa missione, concentrandomi, non direi sulla difficoltà, ma su questo piacere, dal punto di vista del lavoro di un allenatore. Concentrarmi su qualcosa di veramente entusiasmante".

"Sono passati 25 anni, ma non sono qui per celebrare la mia carriera. 25 anni in cui ho avuto l'opportunità di lavorare per i più grandi club del mondo. E per concludere questo discorso, come rappresentante di questo club, voglio dire che nessuno degli altri grandi club che ho avuto l'opportunità di allenare mi ha fatto sentire più onorato, responsabile o motivato di essere l'allenatore del Benfica".

"La mia carriera finora è stata ricca, ho allenato nei club più importanti del mondo, in diversi paesi. Fenerbahce? Ho fatto la scelta sbagliata, ma nessun rimpianto, perché i rimpianti non ci aiutano affatto nella vita, ma la consapevolezza di ciò che abbiamo fatto bene e di ciò che abbiamo fatto male esiste. Ho commesso un errore andando al Fenerbahçe; non era il mio livello culturale, non era il mio livello calcistico, non era il mio livello. Ovviamente, ho dato tutto fino all'ultimo giorno. Ovviamente, ho dovuto soffrire, perché a nessuno piace andarsene, ma allenare il Benfica significa tornare al mio livello, e il mio livello è allenare i club più grandi del mondo".