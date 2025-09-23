Cagliari, Pisacane: “L’Inter non ha bisogno di presentazioni, sono soddisfatto perché…”

Il Cagliari, che ha battuto 4-1 il Frosinone in Coppa Italia, sabato sfiderà l'Inter: le parole di Fabio Pisacane

Il Cagliari ha vinto 4-1 in Coppa Italia contro il Frosinone e ha staccato il pass per gli ottavi di finale.

Cagliari che sabato sera sfiderà in casa l'Inter, reduce da due vittorie di fila. Il tecnico dei sardi, in conferenza stampa post vittoria sul Frosinone, ha risposto così alla domanda proprio sulla sfida contro i nerazzurri:

"Da ogni partita lavoriamo per portare a casa spunti positivi e per lavorare su quelli negativi indipendentemente dall'avversario e dal risultato. Non sono stato così fortunato da vivere le partite senza concentrarmi su qualcosa.

Anche oggi portiamo a casa spunti positivi e spunti negativi. Inter? Quello che dovevamo fare oggi, l'abbiamo fatto, passando il turno. Sabato è un'altra partita, l'Inter non ha bisogno di presentazioni, siamo soddisfatti di come abbiamo ruotato i giocatori, ci arriviamo bene"