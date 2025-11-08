FC Inter 1908
Cagliari, Pisacane su Caprile: “Ha talento e personalità, può ambire a fare grandi cose”

'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane festeggia la convocazione del portiere rossoblù Elia Caprile in nazionale
L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane festeggia la convocazione del portiere rossoblù Elia Caprile in nazionale: "Ha dimostrato di avere talento e personalità. Meritava questa chance. Lui sa che può crescere ancora di più, è uno di quelli che si sta caricando il gruppo sulle spalle. Ha molta autorevolezza, deve continuare a lavorare come sta facendo".

Per il tecnico sardo, Caprile "può ambire a fare grandi cose. La convocazione non lo cambierà di una virgola - commenta -. E' molto attento alla cura dei dettagli, arriva per primo e va via per ultimo dal campo. La squadra è felice per lui, Elia è voluto bene da tutti. Speriamo che possa coronare la convocazione con una vittoria domani contro il Como".

