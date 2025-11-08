L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane festeggia la convocazione del portiere rossoblù Elia Caprile in nazionale: "Ha dimostrato di avere talento e personalità. Meritava questa chance. Lui sa che può crescere ancora di più, è uno di quelli che si sta caricando il gruppo sulle spalle. Ha molta autorevolezza, deve continuare a lavorare come sta facendo".