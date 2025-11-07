"Affrontiamo una squadra che ha sempre lottato in tutte le partite che ha giocato. A Parma è sempre complicato. Noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna prepararsi bene mentalmente. Non sarà una bella partita perché il Parma ti fa giocare male e sarà una sfida spezzettata. Pulisic è recuperato, Jashari ed Estupinan stanno meglio. Rabiot e Gimenez tornano dopo la sosta. Non pensiamo al derby che varrà tre punti proprio come la sfida di Parma. Vincere ci serve per la classifica e per passare una sosta serena, tanto al derby comunque non ci si arriva tranquilli. Pensiamo a Parma che sono tre punti più importanti rispetto a quelli nel derby".