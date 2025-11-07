L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della trasferta dei rossoneri a Parma. Ecco le sue dichiarazioni:
Milan, Allegri: “A Parma non penseremo al derby, Rabiot e Gimenez torneranno contro l’Inter”
"Affrontiamo una squadra che ha sempre lottato in tutte le partite che ha giocato. A Parma è sempre complicato. Noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna prepararsi bene mentalmente. Non sarà una bella partita perché il Parma ti fa giocare male e sarà una sfida spezzettata. Pulisic è recuperato, Jashari ed Estupinan stanno meglio. Rabiot e Gimenez tornano dopo la sosta. Non pensiamo al derby che varrà tre punti proprio come la sfida di Parma. Vincere ci serve per la classifica e per passare una sosta serena, tanto al derby comunque non ci si arriva tranquilli. Pensiamo a Parma che sono tre punti più importanti rispetto a quelli nel derby".
"Siamo solo alla decima giornata, ho imparato negli anni che i primi 6 mesi sono la preparazione per il rush finale e vanno fatti bene. A marzo bisogna essere nelle condizioni ottimali per giocarsi i primi quattro posti. La Champions è un maxi-obiettivo, vincere domani è un mini-obiettivo per raggiungerlo. Deve essere chiaro a tutti l'obiettivo finale, cioè tornare in Champions".
"Ho chiesto ai ragazzi di abbattere il numero di gol presi, ma non so cosa facevano l'anno scorso. Il numero di gol subiti è quello che conta di più a fine campionato perché se prendi 50 gol in una stagione per arrivare nelle prime quattro posizioni devi farne 150. Se gol fatti e gol subiti sono vicini è impossibile arrivare in alto".
