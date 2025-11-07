FC Inter 1908
Como, Fabregas: “Noi in Europa? Tutto è possibile. Nessuno pensava che…”

Sempre tempo di analisi per il tecnico del Como Cesc Fabregas che affronta il Cagliari: "Europa? Tutto è possibile"
Marco Macca
"Siamo ancora all'inizio, anche se un quarto di stagione è già passato. La squadra ha avuto abbastanza continuità, è in crescita e prende meno gol. I giovani si mettono in evidenza. La partita che mi è piaciuta di meno è quella contro il Bologna perché abbiamo perso ma anche con il Genoa e la Cremonese abbiamo perso punti preziosi". E' sempre tempo di analisi per il tecnico del Como Cesc Fabregas che affronta il Cagliari, "una squadra dalla struttura e dalle idee molto chiare che può fare male con giocatori veloci o che dalla panchina possono fare la differenza".

Nessun traguardo è un tabù per il sorprendente Como di Fabregas, neanche l'aggancio all'Europa: "Tutto può succedere. Nessuno pensava che la Fiorentina fosse ultima in classifica o che il Leicester potesse vincere la Premier League. Dobbiamo restare con i piedi per terra, avere umiltà assoluta e continuare a lavorare".

Fabregas recupera Kempf mentre Goldaniga si deve sottoporre a un intervento chirurgico e sarà assente per oltre due mesi. A Dossena manca una settimana per allenarsi da solo, poi sarà out almeno un mese prima di tornare in campo, infine Sergi Roberto rientra dopo la sosta delle Nazionali.

