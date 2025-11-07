"Siamo ancora all'inizio, anche se un quarto di stagione è già passato. La squadra ha avuto abbastanza continuità, è in crescita e prende meno gol. I giovani si mettono in evidenza. La partita che mi è piaciuta di meno è quella contro il Bologna perché abbiamo perso ma anche con il Genoa e la Cremonese abbiamo perso punti preziosi". E' sempre tempo di analisi per il tecnico del Como Cesc Fabregas che affronta il Cagliari, "una squadra dalla struttura e dalle idee molto chiare che può fare male con giocatori veloci o che dalla panchina possono fare la differenza".