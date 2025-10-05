Il tecnico del Napoli Antonio Conte , intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa, ha parlato così: "Mi dà fastidio quando andate a specificare su un singolo giocatore e non bello nei confronti degli altri. Nè quando li esaltate, né quando li esaltate. Parlo di equilibrio, perché bisogna trovarlo, capisco che a Napoli è difficile.

Parlo sempre di squadra e non di singoli. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché non sfruttavamo la superiorità sugli esterni. Il loro gol in ripartenza di ha fatto male. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato di non soccombere contro una squadra che l'anno scorso ci stava facendo perdere lo scudetto. Merito a loro. Nel secondo tempo c'è stata una sola squadra che ha spinto fino alla fine nonostante la gara di mercoledì.