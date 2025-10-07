Nella conferenza stampa dell'Italia che si è tenuta oggi a Coverciano - in vista della gara contro l'Estonia - Gennaro Gattuso ha dato vita anche ad un siparietto con un giornalista che gli ha chiesto dell'approdo di Fabio Cannavaro da ct sulla panchina dell'Uzbekistan, Nazionale già qualificata ai Mondiali 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Gattuso e la battuta a Cannavaro: “Che cu** che hai, ti metti il gel e…”
partite
Gattuso e la battuta a Cannavaro: “Che cu** che hai, ti metti il gel e…”
Il Ct della Nazionale e un siparietto con i giornalisti in sala stampa sull'approdo dell'ex Inter sulla panchina dell'Uzbekistan già qualificato ai Mondiali
«L'ho chiamato ieri, gli ho fatto l'in bocca al lupo. Gli ho detto 'Che culo che hai'. Ho un grandissimo rapporto con lui», ha confessato
E ha aggiunto: «Gli ho detto ti metti il profumo, ti metti il gel e sei già pronto ed io invece sono in trincea». Così, sorridendo, il ct dell'Italia si è riferito alla rincorsa della Nazionale alla qualificazione Mondiale che non è stata ancora raggiunta ed è stata mancata ben due volte, nel 2018 e nel 2022, contro Svezia e Macedonia del Nord agli scontri di play-off.
(Fonte: SS24-CdS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA