Gattuso e la battuta a Cannavaro: “Che cu** che hai, ti metti il gel e…”

«L'ho chiamato ieri, gli ho fatto l'in bocca al lupo. Gli ho detto 'Che culo che hai' . Ho un grandissimo rapporto con lui», ha confessato

E ha aggiunto: «Gli ho detto ti metti il profumo, ti metti il gel e sei già pronto ed io invece sono in trincea». Così, sorridendo, il ct dell'Italia si è riferito alla rincorsa della Nazionale alla qualificazione Mondiale che non è stata ancora raggiunta ed è stata mancata ben due volte, nel 2018 e nel 2022, contro Svezia e Macedonia del Nord agli scontri di play-off.