Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha risposto così in merito ad una domanda in merito alla vicenda che ha coinvolto il portiere dell'Inter Josep Martinez

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Cesc Fabregas , tecnico del Como, ha risposto così in merito ad una domanda in merito alla vicenda che ha coinvolto il portiere dell'Inter Josep Martinez .

"Non so cosa sia successo, preferisco non dire niente. Notizia negativa e disdicevole, un abbraccio alla famiglia, ma non so cosa sia successo", le sue parole riprese da TMW.