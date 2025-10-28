FC Inter 1908
Conte contro Marotta: “Spero in arbitri non condizionati. Quando si presenta un presidente e pensa di…”

L'allenatore dei partenopei torna sulle parole del presidente nerazzurro al termine di Napoli-Inter di sabato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa allo stadio Via del Mare dopo il successo per 1-0 dei partenopei contro il Lecce di Di Francesco.

Conte contro Marotta: “Spero in arbitri non condizionati. Quando si presenta un presidente e pensa di…”- immagine 2

Il tecnico salentino è tornato sul post gara di Napoli-Inter e sulle dichiarazioni del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta:

"Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è succeso. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sprerando che cerfe lamentele non condizionino, dipende da chi arrivino. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo mae facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene".

