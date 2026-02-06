"Io mi baso sulla volontà dei giocatori, quanta è la forza della società di trattenerli. Nessuno di loro ha manifestato la volontà di lasciare Parma oggi. Noi affrontammo una situazione analoga con Bonny l'anno scorso e gli chiedemmo di restare, confermando che lo avremmo lasciato andare in caso di offerte e così è stato".

"Ma oggi nessun calciatore, anche se sollecitato, è venuto a bussare per lasciare Parma. È un grande segnale. Colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che hanno lasciato Parma in questa sessione. Un saluto particolare per Hernani, che è stato qui molti anni e Djuric, che si è guadagnato la stima in poco tempo: accettare di lasciarlo andare è stato difficile, ma la Cremonese gli ha fatto una proposta importante. Poi Begic e Benek contiamo di riabbracciarli a fine stagione".