Cherubini: “Chiedemmo a Bonny di restare, confermando che lo avremmo lasciato andare se…”

Lorenzo Cherubini, analizzando il mercato di gennaio degli emiliani è tornato anche sull'addio di Bonny l'estate scorsa direzione Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa, l'amministratore delegato del Parma, Lorenzo Cherubini, analizzando il mercato di gennaio degli emiliani è tornato anche sull'addio di Bonny l'estate scorsa direzione Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Una parola su chi è rimasto?

—  

"Io mi baso sulla volontà dei giocatori, quanta è la forza della società di trattenerli. Nessuno di loro ha manifestato la volontà di lasciare Parma oggi. Noi affrontammo una situazione analoga con Bonny l'anno scorso e gli chiedemmo di restare, confermando che lo avremmo lasciato andare in caso di offerte e così è stato".

"Ma oggi nessun calciatore, anche se sollecitato, è venuto a bussare per lasciare Parma. È un grande segnale. Colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che hanno lasciato Parma in questa sessione. Un saluto particolare per Hernani, che è stato qui molti anni e Djuric, che si è guadagnato la stima in poco tempo: accettare di lasciarlo andare è stato difficile, ma la Cremonese gli ha fatto una proposta importante. Poi Begic e Benek contiamo di riabbracciarli a fine stagione".

