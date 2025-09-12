Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus ha parlato anche di Manuel Akanji, difensore svizzero e ultimo arrivato in casa nerazzurra: "Da cosa nasce l'avvicendamento Pavard e Akanji? Non credo sia importante come siamo arrivati a questo cambio, l'importante è che sia stato fatto. Secondo me Akanji è un giocatore importante, lo ha dimostrato.
Il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, ha parlato anche del difensore svizzero
Qualche anno fa doveva venire all'Inter già prima di andare al City. È un giocatore dallo spessore internazionale importante, con una certa esperienza, sicuramente un valore aggiunto per il nostro gruppo, come lo sono gli altri 21 giocatori. Non è mai giusto parlare di uno, tutti sono importanti e tutti devono dare il contributo per raggiungere gli obiettivi di questa squadra. Sono strafelice della rosa che ho a disposizione. Per me questi giocatori sono i migliori in circolazione e sono contento di loro. Pronto per giocare? Per me sì".
