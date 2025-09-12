Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus ha parlato anche di Manuel Akanji, difensore svizzero e ultimo arrivato in casa nerazzurra: "Da cosa nasce l'avvicendamento Pavard e Akanji? Non credo sia importante come siamo arrivati a questo cambio, l'importante è che sia stato fatto. Secondo me Akanji è un giocatore importante, lo ha dimostrato.

Qualche anno fa doveva venire all'Inter già prima di andare al City. È un giocatore dallo spessore internazionale importante, con una certa esperienza, sicuramente un valore aggiunto per il nostro gruppo, come lo sono gli altri 21 giocatori. Non è mai giusto parlare di uno, tutti sono importanti e tutti devono dare il contributo per raggiungere gli obiettivi di questa squadra. Sono strafelice della rosa che ho a disposizione. Per me questi giocatori sono i migliori in circolazione e sono contento di loro. Pronto per giocare? Per me sì".