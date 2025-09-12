Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus ha parlato anche di Yann Bisseck, particolarmente criticato dopo le ultime prestazioni in nerazzurro:
partite
Chivu: “Bisseck? Facile criticarlo dopo un errore. Era importante farlo giocare perchè…”
"La gestione di un gruppo credo che sia la cosa più difficile per un allenatore. Bisogna tenere tutti motivati perché prima o poi sei consapevole che ti serviranno, soprattutto in una squadra che gioca le competizioni europee, soprattutto in una squadra che inizia a giocare ogni 3 giorni, o almeno avrà un mese dove farà 6 partite. C'è bisogno di energia e di gestire determinate cose dal punto di vista individuale e della formazione.
Per me Bisseck è stato criticato perché è facile criticare e creare un'opinione su un giocatore che probabilmente non ha mai avuto la possibilità di dare continuità alla performance. Se al primo errore viene messo al muro e gli si tirano sassi addosso ovvio che non riuscirai mai a far crescerec on la mentalità giusta e a portare autostima e fiducia che un giovane deve avere per fare carriera. Bisseck è un ragazzo giovane, che di errori ne ha fatti, ne fa e ne farà anche nel futuro, bisogna sempre trovare stimoli e motivazione giusta per aiutare i compagni. La scelta di Bisseck è stata fatta perchè abbiamo bisogno di lui, perchè arrivano tante partite.
Bisseck è stato infortunato 3 mesi dove non si è allenato, ha avuto un infortunio importante, era importante altrettanto dargli minuti e farlo giocare per averlo pronto nelle prossime partite, quando qualche rotazione andrà fatta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA