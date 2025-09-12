"La gestione di un gruppo credo che sia la cosa più difficile per un allenatore. Bisogna tenere tutti motivati perché prima o poi sei consapevole che ti serviranno, soprattutto in una squadra che gioca le competizioni europee, soprattutto in una squadra che inizia a giocare ogni 3 giorni, o almeno avrà un mese dove farà 6 partite. C'è bisogno di energia e di gestire determinate cose dal punto di vista individuale e della formazione.

Per me Bisseck è stato criticato perché è facile criticare e creare un'opinione su un giocatore che probabilmente non ha mai avuto la possibilità di dare continuità alla performance. Se al primo errore viene messo al muro e gli si tirano sassi addosso ovvio che non riuscirai mai a far crescerec on la mentalità giusta e a portare autostima e fiducia che un giovane deve avere per fare carriera. Bisseck è un ragazzo giovane, che di errori ne ha fatti, ne fa e ne farà anche nel futuro, bisogna sempre trovare stimoli e motivazione giusta per aiutare i compagni. La scelta di Bisseck è stata fatta perchè abbiamo bisogno di lui, perchè arrivano tante partite.