FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Non è colpa degli arbitri se l’Italia non va ai Mondiali! Var? Parlerò quando…”

partite

Chivu: “Non è colpa degli arbitri se l’Italia non va ai Mondiali! Var? Parlerò quando…”

Inter Chivu
Tra i temi trattati anche la questione relativa agli arbitri e alla direzione di Federico La Penna della sezione di Roma1
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia contro la Juventus.

Chivu: “Non è colpa degli arbitri se l’Italia non va ai Mondiali! Var? Parlerò quando…”- immagine 2
Getty Images

Tra i temi trattati anche la questione relativa agli arbitri e alla direzione di Federico La Penna della sezione di Roma1 in vista della sfida valida per il 25° turno di Serie A e in programma domani alle 20:45 a San Siro.

"Gli arbitri devono diventare professionisti? È una storia di tanti anni. Si parla sempre delle stesse cose, con Var e senza Var. Quando vedrò un allenatore parlare con episodio a favore, verrò a parlare. Voglio vedere un allenatore venire in conferenza a dire 'ho avuto un episodio a favore, chiedo scusa'. Non credo che sia colpa degli arbitri se l'Italia non va al Mondiale da 2 edizioni. Si può migliorare in tante cose ma la questione non sono gli arbitri. Anche se anche loro possono migliorare".

Chivu: “Non è colpa degli arbitri se l’Italia non va ai Mondiali! Var? Parlerò quando…”- immagine 3

"Temo che si abbia paura di fischiare contro una squadra che si lamenta piuttosto che contro una che sta zitta? Io non temo niente, io non vedo fantasmi, io penso a cercare di migliorare i miei giocatori. Io sono stato scelto per trovare soluzioni, non per lamentarmi".

Leggi anche
Juve, Locatelli: “Inter molto matura, conosciamo la loro forza. Arbitri e Thuram…”
Brignone vince l’Oro, Chivu: “Il calcio trasmetta valori. Avrei voluto che Lindsey...

© RIPRODUZIONE RISERVATA