Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia contro la Juventus.
Chivu: “Non è colpa degli arbitri se l’Italia non va ai Mondiali! Var? Parlerò quando…”
Tra i temi trattati anche la questione relativa agli arbitri e alla direzione di Federico La Penna della sezione di Roma1 in vista della sfida valida per il 25° turno di Serie A e in programma domani alle 20:45 a San Siro.
"Gli arbitri devono diventare professionisti? È una storia di tanti anni. Si parla sempre delle stesse cose, con Var e senza Var. Quando vedrò un allenatore parlare con episodio a favore, verrò a parlare. Voglio vedere un allenatore venire in conferenza a dire 'ho avuto un episodio a favore, chiedo scusa'. Non credo che sia colpa degli arbitri se l'Italia non va al Mondiale da 2 edizioni. Si può migliorare in tante cose ma la questione non sono gli arbitri. Anche se anche loro possono migliorare".
"Temo che si abbia paura di fischiare contro una squadra che si lamenta piuttosto che contro una che sta zitta? Io non temo niente, io non vedo fantasmi, io penso a cercare di migliorare i miei giocatori. Io sono stato scelto per trovare soluzioni, non per lamentarmi".
