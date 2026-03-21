L’allenatore nerazzurro in conferenza stampa presenta il prossimo impegno di campionato della capolista di Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 14:47)

In casa Inter è tempo di preparare l’impegno che precede la sosta di campionato di fine marzo. I nerazzurri saranno di scena in trasferta, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Un test caricato di ulteriore pressione dalla vittoria del Napoli e dal fatto che anche il Milan scenderà in campo prima dei nerazzurri. Qui le parole di Cristian Chivu, che presenterà la gara nella conferenza stampa di vigilia: "Veniamo da una settimana di lavoro, siamo consapevoli della partita di domani e siamo pronti ad affrontarla".

Conte ha parlato di pressione su di voi. La percepite e può essere da stimolo?

"Il calcio è pressione. Nessuno ha mai tirato fuori le squadre che inseguono, il campionato è ancora lungo e mancano tante giornate. Tutto è possibile. Siamo consapevoli del nostro percorso, di ciò che abbiamo fatto e anche delle ambizioni delle altre squadre che giustamente pensano di essere competitive fino in fondo".

Il lavoro che state facendo andrebbe considerato in maniera diversa?

"Noi abbiamo sempre pensato che in palio ci sono 27 punti. In un'era a tre punti tutto è possibile. Noi pensiamo a essere competitivi, a fare bene come fatto finora. Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi, dobbiamo dare ancora più continuità alle nostre ambizioni e al nostro cammino in campionato".

Come siete arrivati alla decisione di non parlare dopo l’Atalanta?

“E’ stata una decisione presa tutti insieme dopo quanto accaduto in campo domenica scorsa. Io preferisco parlare sempre di calcio, non badare a quello che può creare alibi o scuse. Abbiamo fatto qualche errore in quella partita dal punto di vista tecnico e tattico. Ci siamo interrogati su cosa si potesse far meglio, non dobbiamo invece pensare agli errori degli altri perché quelli non possiamo controllarli”.

Tre partite senza vittorie e con un solo gol solo per l’assenza di Lautaro?

“C’è un po’ di tutto, è una cosa fisiologica durante una stagione avere momenti meno brillanti del solito. Bisogna anche guardare a quello che si è ottenuto. Vediamo il nostro miglioramento e quello che dobbiamo ritrovare dal punto di vista delle energie e dell’ambizione, senza perdere di vista il cammino e il percorso. Nessuno ti regala nulla, bisogna andare a prendersi tutto”.

C’è bisogno di dire qualcosa a Thuram?

“Lui e tutti gli altri possono fare meglio e ne sono consapevoli. Si stanno impegnando tutti i giorni per essere all’altezza della squadra da qualsiasi punto di vista. Non ho più consigli da dare, in un momento in cui tutte le partite diventano finali c’è bisogno che tutti si prendano la responsabilità per diventare la loro miglior versione”.

Come sta Bastoni? Può giocare in nazionale?

"I ragazzi ora rappresentano l'Inter, poi spero avranno due partite importanti con l'Italia. In questo momento i nostri giocatori pensano all'Inter, a dare il contributo sul percorso in campionato. Quelli che andranno in nazionale avranno modo di preparare la partita al meglio, consapevoli che l'Italia è una squadra forte che può e deve vincere la prima. Bastoni non è convocato per domani, verrà valutato in nazionale perché si presenterà lì".

Il CT della Costa d'Avorio ha parlato di problema ai denti per Bonny.

"Ci sono mille cose che capitano in questi giorni, non si possono dire tutte. Sono cose che accadono, noi siamo qui per sistemarle e trovare situazioni. Lui ha avuto problemi ai denti prima dell’Atalanta, li ha avuti anche questa settimana. Li sistemerà sicuramente la settimana prossima con la sosta”.

Come vedi questi ragazzi?

"Bene. La nostra stagione dà testimonianza di squadra molto matura, con voglia di rimettere la faccia in virtù del percorso fatto in questi anni. Ci mancano nove partite, dobbiamo tirar fuori il meglio di quello che siamo. Lo hanno fatto in passato, per cui sono consapevole e fiducioso che lo faranno anche in futuro".