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D’Aversa: “Allegri è un grande allenatore, punto e basta. Aveva l’obiettivo di…”

D’Aversa: “Allegri è un grande allenatore, punto e basta. Aveva l’obiettivo di…” - immagine 1
"È stato in lotta per lo scudetto, i bravi tecnici devono raggiungere gli obiettivi e lui lo ha fatto anche in passato alla Juve", dice D'Aversa su Allegri
Matteo Pifferi Redattore 

"Non dobbiamo trasformare l'entusiasmo in euforia, non abbiamo ancora fatto nulla: tre gare non cancellano il passato e dobbiamo ancora arrivare all'obiettivo": così il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan, che arriva dopo due vittorie nelle sue prime tre panchine in granata.

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"Non battiamo i rossoneri a casa loro da tanti anni (dal 1985, ndr) ed è un motivo in più per provarci, ma sono secondi in classifica e sono la squadra più cresciuta rispetto alla passata stagione - continua in conferenza stampa - e Allegri è un grande allenatore, punto e basta: aveva l'obiettivo di entrare in Champions ed è stato in lotta per lo scudetto, i bravi tecnici devono raggiungere gli obiettivi e lui lo ha fatto anche in passato alla Juve".

Fabregas Allegri
Getty Images

Il ballottaggio Adams-Zapata è sempre aperto: "Non ho ancora deciso, il colombiano fa più fatica quando deve subentrare ma contro il Parma ha segnato proprio partendo dalla panchina" la risposta di D'Aversa.

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