"Non battiamo i rossoneri a casa loro da tanti anni (dal 1985, ndr) ed è un motivo in più per provarci, ma sono secondi in classifica e sono la squadra più cresciuta rispetto alla passata stagione - continua in conferenza stampa - e Allegri è un grande allenatore, punto e basta: aveva l'obiettivo di entrare in Champions ed è stato in lotta per lo scudetto, i bravi tecnici devono raggiungere gli obiettivi e lui lo ha fatto anche in passato alla Juve".