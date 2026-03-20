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Juventus, Spalletti: “Il mio futuro? Sono qui ad ascoltare quello che il club vuole dirmi”

Juventus, Spalletti: “Il mio futuro? Sono qui ad ascoltare quello che il club vuole dirmi” - immagine 1
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

Juventus, Spalletti: “Il mio futuro? Sono qui ad ascoltare quello che il club vuole dirmi”- immagine 2
Getty Images

State lavorando su un dettaglio in particolare?

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"Diventano fondamentali le scelte che andremo a fare, perché mancano 8 partite e potremmo cambiarle in minuti e bisognerà individuare quale sarà il momento fondamentale. Questo ti potrà dare l'apertura per un risultato che potrà essere fondamentale. Bisogna saper scegliere".

Chi sono i giocatori acciaccati? Davanti confermerà Boga?

—  

"Possiamo partire anche così ma non è un giudizio definitivo. A volte quello che entra ti può dare tante soluzioni nuove ormai non siamo più 11 giocatori ma adesso siamo 16. Adesso le partite si risolvono nei finali di gara e spessissimo ci trovi le sostituzioni, però può capitare di partire con Boga avanti e Yildiz a sinistra".

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Ci sono stati passi avanti tra lei e la società?

—  

"C'è tutta la disponibilità da parte mia a sentire cosa la società vuole dirmi".

(Fonte: TMW)

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