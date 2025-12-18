Domani sera, alle 20 ore italiane, l'Inter di Cristian Chivu affronterà a Riad il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana

Marco Macca Redattore 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 12:55)

Domani sera, alle 20 ore italiane, l'Inter di Cristian Chivu affronterà a Riad il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana, con l'obiettivo di raggiungere la finale contro la vincente di Napoli-Milan, in campo questa sera.

Nella conferenza stampa di vigilia, Alessandro Bastoni parlerà accanto all'allenatore nerazzurro.

"Lo spirito della seconda stella? Non se ne mai andato del tutto. In un periodo c'è stato un po' meno ma credo che sia fisiologico dopo tanti anni. Quest'anno è arrivata una mano significativa, non era facile ripartire dopo quanto successo. Questa spinta da dentro è arrivata in maniera molto forte e stiamo ritrovando lo spirito che ci ha fatto togliere tante soddisfazioni. Io sono molto critico con me stesso. La stagione in qui è buona, lo dicono i risultati".

"Le critiche sugli scontri diretti? Non gli diamo grosso peso, come ha detto il mister abbiamo sbagliato 2-3 tempi in stagione e siamo in corsa su tutti i fronti. Sono fiero di come stiamo reagendo a delle voci che spesso non hanno motivo di esistere. Teniamo tantissimo a questa Supercoppa, potenzialmente in due partite possiamo vincere un trofeo e questo darebbe slancio per la stagione. Affronteremo grandi squadre, come il Bologna, che l'anno scorso ci ha creato più di un problema".

"Non era facile ripartire dopo la scorsa stagione, il mister ha veramente dato una grossa mano a farci ritrovare la nostra autostima e la voglia di lottare. Grande parte è merito suo, non era facile mentalmente e ripartire per giocarci tutto perché vogliamo giocarci tutto".

"Il Bologna darà grande intensità, tenterà di sporcare tutti i palloni, giocherà tanto sui duelli. Ma noi vogliamo quantomeno pareggiare la loro intensità".