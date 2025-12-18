Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Bologna-Inter, Lorenzo De Silvestri ha parlato in conferenza stampa

18 dicembre 2025

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Bologna-Inter, Lorenzo De Silvestri ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Vincenzo Italiano. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto in queste stagioni, anche grazie all'aiuto del mister. Siamo consapevoli di essere i detentori della Coppa Italia, ma c'è grandissimo rispetto per le squadre che sono qui. Ce la metteremo tutta per dare una grande gioia ai bolognesi. È già una grandissima gioia essere qua, daremo tutto per arrivare in finale e vincere".

"La squadra ha l'ambizione di crescere. Chi è qui da tanto tempo ricorda da dove siamo partiti, è giusto avere un equilibrio mentale. Stare qua significa aver fatto cose molto buone, dobbiamo stare sereni e affrontare la partita con grandissima concentrazione, ma anche con la consapevolezza di essere qua non per caso, ma perché abbiamo fatto delle cose buone. Sono sicuro che tutti faranno più del massimo, così da poter dire di aver dato tutto per qualcosa di incredibile".

"Siamo partiti dal basso, però adesso ci stiamo facendo conoscere a livello internazionale e questo è un motivo d'orgoglio incredibile. La cosa bella è che non abbiamo cambiato il nostro modo di affrontare gli allenamenti e le partite. Non c'è gente che cerca di prevalere uno sull'altro. Giusto avere l'ambizione, ma è anche giusto ricordarsi da dove si è partiti. Domani serviranno sforzi incredibili per affrontare questa partita".

"Kriptonite per l'Inter? Non penso ci sia un motivo. Il passato è passato, dobbiamo focalizzarci sul presente. Di sicuro possiamo fare cose importanti, ma dobbiamo remare dalla stessa parte. Un pizzico di fortuna contro queste grandissime squadre. Le partite che abbiamo fatto nel passato purtroppo non contano più. conta solo domani e il presente. Mi sento di dire, a nome di tutta la squadra, un grande grazie ai nostri tifosi che vengono a Riad per sostenerci. Sono convinto che loro sanno come siamo come persone. Da tre anni siamo più o meno gli stessi, hanno iniziato a capire come stiamo anche tra di noi".