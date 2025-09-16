L’allenatore nerazzurro presenterà la prima gara del lungo girone di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 20:43)

L’ultimo atto della vigilia di Ajax-Inter è riservato alle parole dei protagonisti di casa nerazzurra. Cristian Chivu, al suo ritorno in terra olandese, presenterà la gara in conferenza stampa alle 19. Qui le sue considerazioni, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it ad Amsterdam: "Cosa resta di quel ragazzo visto da queste parti? Sono grato di quello che ho vissuto qui ad Amsterdam, sono stati anni che mi hanno permesso di crescere come persona e come atleta, prima di fare un passo importante in Italia. Giocheranno ventenni domani? Li abbiamo visti già in queste partite, anche se a tratti".

Salto di qualità a livello mentale?

"Pensavo dovessimo parlare della Champions, invece torniamo sempre sulle solite. Per me questa squadra è forte di se stessa e lo ha dimostrato anche a Torino, poi se guardiamo il risultato si può puntare il dito e confermare l'abitudine. Sappiamo tutti cosa comporta una sconfitta in Italia, però bisogna anche guardare le cose buone come la ricerca di fare la partita, come era successo anche con Torino e Udinese. Per me manca poco per dare continuità a quello di buono abbiamo visto e che vogliamo si continui a fare. Manca poco per dare morale a questa squadra che sta cercando di uscire da questa situazione. Si tratta solo di risultati, non di prestazione".

Come sta Lautaro?

“Oggi non si è allenato per un piccolo problema, domani valuteremo se sarà a disposizione”.

Cambi il portiere?

“Io non ho mai cambiato di un cambio portiere. Non mi sembra nemmeno giusto mettere in piazza Sommer e tirargli i sassi da tutte le parti: è importante per noi, l’ha fatto vedere l’anno scorso con prestazioni ottimali. Non mi sembra umanamente giusto fare una cosa del genere. Ho grande rispetto per Pepo Martinez, prima o poi avrà la sua possibilità di giocare, ma oggi cambiare Sommer perché lo chiede il popolo non mi sento di farlo. Non perché voglio andare controcorrente, ma perché un ragazzo nella difficoltà ha bisogno di essere aiutato. Uno con la sua esperienza, il suo valore e per quanto ha dato a questa squadra, è giusto rimanga in porta”.

Hai sentito Koeman?

“Con tutto il rispetto, non lo sento da anni. So che qualità c’è qui, che progetto c’è da queste parti. So come una squadra come l’Ajax affronta una squadra come l’Inter. L’Ajax non è vittima e non deve farlo, ha già dimostrato di che valore sia. Sono stati molto vicini a raggiungere una finale di Champions, prima ancora avevano giocato una finale di Europa League. Non deve fare la vittima l’Ajax, ho giocato qui e so cosa possono mettere in campo. Domani sarà una partita tosta, noi dobbiamo essere preparati mentalmente e fisicamente. Voglio pensare alla prossima, che è la più importante. Se penso lontano, succede che poi andiamo troppo in avanti. L’Ajax è forte, abbina esperienza alla gioventù. E’ bene allenata e rappresenta una grande città: bisogna essere pronti, anche perché è la prima”.

L’Ajax è sempre nel tuo cuore.

“Ho scelto di andare via. Sono grato per quello che ho vissuto in quattro anni in questa città e in questo club. Sono arrivato da ragazzo, sono andato via da uomo. Lo rivendico con orgoglio. Ho scelto di andare via per crescere come giocatore in un altro Paese, ma sarò sempre riconoscente all’Ajax. L’Olanda mi ha trasformato in una persone migliore”.