L’esterno olandese presenterà al fianco di Cristian Chivu il primo impegno del girone di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 20:36)

Per Denzel Dumfries è un ritorno a casa un po’ particolare. Alla Johan Cruijff Arena ha già giocato diverse volte, ma da avversario con il suo PSV. Toccherà comunque a lui parlare in conferenza stampa al fianco di Chivu, per presentare Ajax-Inter di domani. Qui le sue considerazioni, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it in Olanda: "E' bello tornare qui, ho visto anche Chivu dipinto qui allo stadio. E' sempre bello. L'Ajax è sempre una buona squadra, ha un gioco dinamico e credo abbiano tantissime qualità individuali. Seguo il campionato olandese, ho visto le loro gare e hanno una buona idea di gioco.

Abbiamo perso due gare, non abbiamo iniziato come avremmo voluto. Giochiamo insieme da tanti anni, vogliamo tornare a fare bene. Vogliamo iniziare col piede giusto la Champions League. Chivu? Da piccolo non ho mai visto una partita di Chivu all’Ajax, ma è tanto conosciuto qui. Lo conoscevo benissimo, anche se non l’ho visto giocare. Il mondo lo conosce come un vincente, lui cerca di mostrare la sua mentalità anche ai giocatori. Cerca di mostrarci ciò di cui abbiamo bisogno. Sono molto contento di averlo come allenatore.

Come mai non va bene dai noi? Non direi che non va bene. Contro la Juventus c'erano delle occasioni in cui abbiamo concesso gol troppo facilmente. Su questo abbiamo lavorato insieme, dobbiamo migliorare. Abbiamo comunque dominato, pur perdendo per dettagli. Abbiamo tanta esperienza, sappiamo come riprenderci.

Troppi gol subiti nel finale di partita? Abbiamo parlato dei gol subiti. Bisogna capire cosa ti chiede la partita, per esempio contro la Juventus abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo preso gol troppo facilmente. Dobbiamo imparare da questo, provando a giocare un po’ anche in maniera diversa da come sappiamo. Dobbiamo cambiare un po’ la nostra mentalità.

Qual è l'obiettivo in Champions? Si gioca per vincere, è oggettivo. Siamo una buona squadra, scenderemo in campo in questa competizione per vincere. Bisogna lavorare sul carattere? Non abbiamo iniziato nella maniera che volevamo, dobbiamo lavorare per cercare nuove motivazioni e fare meglio. Abbiamo carattere ed esperienza, tutti ci conosciamo, mostreremo ciò che sappiamo fare".

Perché l’Ajax deve aver paura dell’Inter? Non lo so, ma abbiamo tantissima esperienza e una rosa che sa cosa serve in certe gare. Non aver cominciato bene ci serve a motivarci per il futuro, domani vogliamo vincere”.