Il 2026 si è aperto con le incessanti voci di mercato riguardanti Joao Cancelo e un suo possibile ritorno all'Inter.

Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna ha scelto di non commentare le voci di mercato riguardanti l'esterno portoghese: "Preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è un bel po' che non mi chiedete più di lui. Vorrei parlare anche di Diouf, di Dumfries, di Darmian visto che tra un po' rientra.

Sono un allenatore che guarda sempre la realtà dei fatti, quello che ho a disposizione. Amo questo gruppo, questi giocatori. Sono al livello dell'Inter e preferirei parlare di loro".