FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu glissa su Cancelo: “Preferisco parlare dei miei giocatori, sono al livello dell’Inter”

partite

Chivu glissa su Cancelo: “Preferisco parlare dei miei giocatori, sono al livello dell’Inter”

Chivu glissa su Cancelo: “Preferisco parlare dei miei giocatori, sono al livello dell’Inter” - immagine 1
Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha scelto di non commentare le voci di mercato riguardanti l'esterno portoghese
Fabio Alampi Redattore 

Il 2026 si è aperto con le incessanti voci di mercato riguardanti Joao Cancelo e un suo possibile ritorno all'Inter.

Chivu glissa su Cancelo: “Preferisco parlare dei miei giocatori, sono al livello dell’Inter”- immagine 2
Getty Images

Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna ha scelto di non commentare le voci di mercato riguardanti l'esterno portoghese: "Preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è un bel po' che non mi chiedete più di lui. Vorrei parlare anche di Diouf, di Dumfries, di Darmian visto che tra un po' rientra.

Chivu glissa su Cancelo: “Preferisco parlare dei miei giocatori, sono al livello dell’Inter”- immagine 3
Getty Images

Sono un allenatore che guarda sempre la realtà dei fatti, quello che ho a disposizione. Amo questo gruppo, questi giocatori. Sono al livello dell'Inter e preferirei parlare di loro".

Leggi anche
Bologna, Italiano: “L’Inter avrà il dente avvelenato per la Supercoppa, ma faremo il...
Chivu: “Polemiche inutili. Cancelo? Non chiedete più di Luis Henrique? Frattesi e De...

© RIPRODUZIONE RISERVATA