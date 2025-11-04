Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty ha parlato dell'alternanza delle ultime settimane nel ruolo di centrale di difesa: "La teoria per me non esiste, esiste il campo. Sono tutti bravi, possono giocare ovunque. Acerbi, de Vrij, Bisseck, Akanji e Bastoni, se gli cambio il ruolo da terzo a centrale non cambia niente. Chi ha fatto il difensore centrale, interpreta facilmente la difesa a tre. Sono tutti bravi, anche palleggiatori, alti, strutturati, sanno colpire di testa. A volte qualcuno di loro ha più velocità dell'altro, questo a volte influisce su alcune scelte che faccio. Bisogna accettare le mie scelte perché sono sempre fatte per il bene della squadra".

"Mi prendo la responsabilità di tutto quello che faccio, così le cose sono chiare. Adesso stiamo cercando la polemica, ma io scelgo in base a chi penso possa aiutare la squadra. Si parla di meritocrazia, ma i miei ragazzi dall'inizio hanno sempre lavorato bene, nessuno si è mai tirato indietro, qualcuno magari più incazzato perché non ha giocato quanto si aspettava. Le mie scelte sono sempre ragionate, tengo presente i minutaggi fatti, cerco di accontentare un po' tutti, senza creare squilibri dal punto di vista difensivo. I gol subiti sono colpa mia: di 12 gol subiti ne ho presi 7 in due partite. Lì si poteva far meglio, ma dal punto di vista mentale e non difensivo".