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Sono tanti gli argomenti affrontati da Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Una della domande verteva sulla condizione dei tre giocatori inglesi. Questa la risposta del tecnico nerazzurro: "I piani ho imparato a non farli. Ci si preoccupa un po’ di quello che non è accaduto nella mia gestione del gruppo in queste due partite".

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"Siete curiosi di Spence, Jones e Stones, io sono curioso di Carlos Augusto e Mkhitaryan che ancora non sono entrati, di quelli che sono sempre parte fondamentale del gruppo negli anni trascorsi e in quello che fanno vedere nel quotidiano. Stones e Jones stanno bene, li avete visti in campo per qualche tratto. Avranno possibilità di far vedere quello che valgono, noi sappiamo il contributo che daranno durante la stagione. Presto faranno vedere quanto valgono. Spence sta facendo riatletizzazione, sta smaltendo il suo problema e quando sarà pronto ve lo faremo vedere”.