Marco Astori Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 23:57)

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato così la sconfitta interna contro l'Arsenal:

"Non sono mai preoccupato, guardo cosa abbiamo da fare: sapevamo non sarebbe stato facile. Mi prendo la crescita nell'intensità e nell'approccio, nel coraggio e nell'intensità che cerchiamo di pareggiare con le inglesi. Aspettiamo le partite di domani, noi siamo sempre pronti se si va al playoff, lo eravamo anche all'inizio.

Sapevamo della forza dell'Arsenal quando ti accerchiano e soprattutto la qualità e la tecnica in velocità: per quello che crea, per come si inseriscono con quelle corse. Nelle poche volte in cui abbiamo vinto i duelli siamo riusciti ad andare in porta, purtroppo ci è mancata lucidità e concretezza: in Champions le partite non ti offrono in tanto, vanno sfruttate. L'Arsenal ha meritato, è stata la più cinica e facciamo i complimenti.

Quanto peserebbero i playoff? Due in più o in meno cambia poco: io la vedo così. Non dobbiamo farci problemi, anche altre dovranno farli: non dobbiamo lamentarci che si gioca ogni tre giorni, l'Arsenal fa uguale come altre in Europa ma non vedo nessuno lamentarsi. E io non lo faccio: bisogna tenere questa mentalità, pazienza si faranno due partite in più e saremo pronti".