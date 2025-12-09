Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League con il Liverpool

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League persa 1-0 con il Liverpool:

"Situazioni del genere le vedi in ogni corner e in ogni punizione. Troppo facile, bisogna insegnare e trasmettere qualcosa di diverso".

Contento della prestazione contro una squadra forte?

"Difficoltà nei primi minuti abbiamo subito la loro pressione,. Abbiamo dovuto cambiare due giocatori, poi abbiamo trovato la chiave e nella fine del primo tempo qualcosa l'abbiamo creata. Non facile affrontare una squadra fisica come il Liverpool. Volevamo continuare sulla striscia positiva, ma siamo calati di energia e non potevamo fare cambi percHé avevamo un solo slot. Dovevamo gestire al meglio la situazione. Messi tre giocatori freschi, poi per un episodio abbiamo perso".

Perché l'Inter perde con le grandi?

"Nonostante questo siamo lì, a un punto dal primo posto. Non sappiamo dov'è la verità. Siamo ancora tra le prime 8 in Champions, abbiamo 12 punti non bastano. Avremo altre due partite a gennaio. Lunga fino a gennaio, ci sarà anche la Supercoppa. Facciamo del nostro meglio, ma le cose non sono così drammatiche, siamo lì e lavoriamo per migliorare le cose".

Il quadro degli infortunati

"Dumfries, caviglia ancora dolorosa. Non so veramente quando rientrerà. Ha provato a caricare e ha ancora dolore, io spero di averlo prima possibile. Oggi Calha ha sentito dolore all'adduttore, Ace non bene col flessore. Cose che capitano a tutte le squadre, soprattutto quando non hai mai tempo di riposare. Bisogna accettare ed essere pronti con tutti i giocatori che abbiamo".