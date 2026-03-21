Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato anche del momento di Marcus Thuram in un momento così delicato della stagione.
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fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Sa che può far meglio. Ora in un momento così deve prendersi delle responsabilità”
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Chivu: “Sa che può far meglio. Ora in un momento così deve prendersi delle responsabilità”
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato anche del momento di Marcus Thuram
Ecco le dichiarazioni di Chivu:
"Lui e tutti gli altri possono fare meglio e ne sono consapevoli. Si stanno impegnando tutti i giorni per essere all’altezza della squadra da qualsiasi punto di vista. Non ho più consigli da dare, in un momento in cui tutte le partite diventano finali c’è bisogno che tutti si prendano la responsabilità per diventare la loro miglior versione".
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