Sono di oggi le notizie sul rinnovato interesse del Newcastle per Davide Frattesi.Gianluca Di Marzio ne ha parlato su Skysport anche durante la trasmissione 'L'originale' condotta da Bonan.
calciomercato
Di Marzio: “Frattesi, al momento non c’è offerta che fa barcollare l’Inter. Chiede…”
Nessuna novità in queste ore: il club inglese ha palesato il suo interesse nei confronti del centrocampista dell'Inter ma non c'è al momento un'offerta che possa far barcollare l'Inter.
"Il club nerazzurro accetterebbe una cessione in pratica definitiva del calciatore. In pratica il club chiede un prestito con obbligo a condizioni quasi sicure, per decidere di liberarsi del giocatore ed andare eventualmente a prendere un altro centrocampista, si vedrà nei prossimi tre giorni", ha spiegato il giornalista esperto di mercato del canale satellitare confermando di fatto quanto è stato detto in giornata sul giocatore che è stato anche convocato da Gattuso per le prossime due gare, valide per la qualificazione al Mondiale 2026, dell'Italia insieme a Bastoni, Dimarco, Barella e Pio Esposito.
(Fonte: SS24)
