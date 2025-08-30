Di Marzio: “Frattesi, al momento non c’è offerta che fa barcollare l’Inter....

Il giornalista ha parlato del centrocampista nerazzurro e dell'interesse del Newcastle che però non soddisfa i dirigenti interisti

Sono di oggi le notizie sul rinnovato interesse del Newcastle per Davide Frattesi . Gianluca Di Marzio ne ha parlato su Skysport anche durante la trasmissione 'L'originale' condotta da Bonan.

"Il club nerazzurro accetterebbe una cessione in pratica definitiva del calciatore. In pratica il club chiede un prestito con obbligo a condizioni quasi sicure, per decidere di liberarsi del giocatore ed andare eventualmente a prendere un altro centrocampista, si vedrà nei prossimi tre giorni", ha spiegato il giornalista esperto di mercato del canale satellitare confermando di fatto quanto è stato detto in giornata sul giocatore che è stato anche convocato da Gattuso per le prossime due gare, valide per la qualificazione al Mondiale 2026, dell'Italia insieme a Bastoni, Dimarco, Barella e Pio Esposito.