Dopo la partita di Champions contro il Bodo, l'allenatore nerazzurro si è confrontato con i giornalisti nella sala stampa di San Siro tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 00:29)

L'Inter è fuori dalla Champions League. Non è bastata la spinta di San Siro ai nerazzurri che dopo il 3-1 subito all'andata subiscono un 2 a 1 al ritorno, stavolta senza speranze e sull'erba di casa. Cristian Chivu, alla fine della partita, ha parlato a fine partita nella sala stampa del Meazza.

Ecco le sue parole raccolte da FCINTER.1908.IT: «Squadra affaticata, preoccupazione? Amarezza. Abbiamo cercato di sbloccarla, loro avevano un blocco organizzato. Sono stati bravi nell'organizzazione degli spazi e non siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo fatto l'errore che gli ha permesso di segnare a abbiamo perso distanze e organizzazione. Dobbiamo dare meriti all'avversario. Hanno fatto molto bene».

-Un po' di supponenza nel ritenere i norvegesi inferiori?

La Champions porta tanta competitività. Se queste squadre arrivano qui qualcosa hanno, lo hanno dimostrato contro il City, l'Atletico e contro di noi. Non giocano in questo momento e hanno più energie. Non è una scusante. Potevamo fare meglio là e qua. Abbiamo fatto tutto per passare il turno. Dobbiamo accettarlo e ammetterlo. In teoria siamo molto più forti del Bodo? Abbiamo perso due volte contro il Bodo. Non in teoria ma in pratica. Quindi bisogna avere l'umiltà di dire che sono stati più bravi di noi"

-Illuso l'ambiente dalle finali di Champions League

Volevamo essere competitivi anche in CL come in Coppa Italia e campionato. La nostra squadra deve avere questo atteggiamento, ma c'è anche l'avversario che dimostra di essere superiore a te. Il calcio è questo. Non bisogna guardare che è una squadra norvegese, ha battuto altre squadre. La CL è una competizione importante e l'avversario a questo punto della stagione può metterti in difficoltà se non sei dominante e se non ti esprimi al meglio. I ragazzi hann fatto del loro meglio e non siamo riusciti a sbloccarla per mettere loro pressione.

-Obiettivi importanti ora davanti: cosa può succedere dal punto di vista psicologico?

Abbiamo superato già momenti difficili. Abbiamo reagito dopo ogni sconfitta, è una squadra matura che vuole essere competitiva e il campionato è un'altra competizione. Bisogna sempre essere all'altezza e pronti dal punto di vista mentale e fisico. Consapevole del fatto che nessuno ti regala nulla. Devi essere sempre la migliore versione di te stesso. Ci iamo costruiti una cosa importante. Mancano 12 giornate. Sabato è una partita molto importante.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviata a San Siro Eva A. Provenzano)