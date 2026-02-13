FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Locatelli in conferenza? Scelta che condivido, ho detto all’Inter…”

partite

Chivu: “Locatelli in conferenza? Scelta che condivido, ho detto all’Inter…”

Chivu: “Locatelli in conferenza? Scelta che condivido, ho detto all’Inter…” - immagine 1
Il tecnico nerazzurro Chivu ha commentato la scelta del club bianconero di far intervenire in conferenza stampa il capitano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, in programma domani sera a San Siro, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la scelta del club bianconero di far intervenire in conferenza stampa il capitano Manuel Locatelli e non l'allenatore Luciano Spalletti.

Chivu: “Locatelli in conferenza? Scelta che condivido, ho detto all’Inter…”- immagine 2
Getty Images

Di seguito le sue parole sul tema:

"Io ho detto al club di mandare Lautaro ma non ha voluto, hanno voluto me. Così pareggiavamo la scelta della Juventus. Quando ci sono tante partite e tante competizioni, venire a parlare ogni 3 giorni è difficile perché non cambia tanto da una partita all'altra dal nostro punto di vista. La scelta della Juve l'avrei condivisa volentieri"

Leggi anche
Chivu: “Non è colpa degli arbitri se l’Italia non va ai Mondiali! Var? Parlerò...
Juve, Locatelli: “Inter molto matura, conosciamo la loro forza. Arbitri e Thuram…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA