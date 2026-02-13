Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, in programma domani sera a San Siro, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la scelta del club bianconero di far intervenire in conferenza stampa il capitano Manuel Locatelli e non l'allenatore Luciano Spalletti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Locatelli in conferenza? Scelta che condivido, ho detto all’Inter…”
partite
Chivu: “Locatelli in conferenza? Scelta che condivido, ho detto all’Inter…”
Il tecnico nerazzurro Chivu ha commentato la scelta del club bianconero di far intervenire in conferenza stampa il capitano
Di seguito le sue parole sul tema:
"Io ho detto al club di mandare Lautaro ma non ha voluto, hanno voluto me. Così pareggiavamo la scelta della Juventus. Quando ci sono tante partite e tante competizioni, venire a parlare ogni 3 giorni è difficile perché non cambia tanto da una partita all'altra dal nostro punto di vista. La scelta della Juve l'avrei condivisa volentieri"
© RIPRODUZIONE RISERVATA