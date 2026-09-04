Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, ha parlato anche di Benjamin Pavard, tornato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia e oggi di nuovo parte integrante del gruppo: "Io posso parlare di Benji per quello che ho vissuto io, di quello che si dice da altre parti bisogna chiedere a De Zerbi cosa è accaduto a Marsiglia.

Getty Images

A me interessa quello che sta facendo ora, e ora è tornato un giocatore che si è messo a disposizione del gruppo, che ha fatto una preparazione estiva importante, che ha fatto vedere delle qualità, anche se non ce n'era bisogno. Ha voglia di stare qua e di dare il suo contributo alle nostre ambizioni".