Nella prima conferenza dell'anno, Cristian Chivu - allenatore dell'Inter - ha parlato di uno dei primi acquisti di questa stagione, Aleksander Stankovic.

Un ritorno se andiamo nei dettagli perché Ale viene dalle giovanili nerazzurre, ha una storia con il club nerazzurro che parte da suo papà Dejan (che il mister conosce benissimo dato il pezzo di storia che hanno condiviso) ed è stato riacquistato a giugno dopo un anno al Brugge. Il mister ha fatto capire di voler puntare su di lui.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Al tecnico nerazzurro hanno chiesto se per il centrocampista serbo è previsto un percorso alla Esposito. Un anno fa, l'attaccante - che arrivava da un'esperienza allo Spezia in Serie B - sembrava potesse partire per una nuova esperienza in prestito. Ma al Mondiale per Club Chivu ha fatto capire di volerlo tenere e la società lo ha accontentato. Lui lo ha ripagato con una stagione in doppia cifra. E per il centrocampista nerazzurro sembra essere arrivato il momento di prendersi l'Inter.

«Percorso alla Esposito per Stankovic? Lo auguro a lui e me lo auguro anche io. È un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile, lo conosciamo molto bene. Abbiamo lavorato con lui e lo abbiamo visto all'opera. Ha fatto una scelta coraggiosa andando a giocare fuori dall'Italia, lontano da tutto quello a cui era abituato, ed ha fatto due stagioni importanti, sia al Lugano che al Brugge. È maturato e cresciuto e non vedo l'ora di vederlo in campo», ha risposto Chivu.