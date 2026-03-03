Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia

Daniele Vitiello Redattore/inviato 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 23:57)

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ai microfoni dei cronisti in sala stampa ha commentato quanto accaduto nella semifinale d'andata di Coppa Italia disputata stasera in quel di Como. Qui le sue considerazioni:

“Fabregas? Ci rispettiamo e ci conosciamo da molto tempo, ci sentiamo anche ogni tanto. Mi fa piacere rivederlo, il Como sta facendo belle cose e una stagione importante. Che risposte hai avuto? Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, adattandoci alle priorità e alle problematiche. Abbiamo giocato con una sola punta, adattando due giocatori sotto.

La squadra si è applicata, è la prima volta che lo fa. Abbiamo avuto a disposizione 20’ per preparare la partita. I ragazzi sono stati bravi, non abbiamo concesso tanto. Alla fine io e lui ci siamo accontentati del pareggio: quando non puoi vincere, meglio non perdere”.

Tentazione due punte?

“Non ci ho mai pensato. A volte devi prendere decisioni forti, senza danneggiare l’integrità e la salute dei giocatori. Stasera avevamo a disposizione soltanto due punti”.