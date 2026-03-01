Clamorosa occasione sciupata dalla Roma di Gasperini in ottica lotta Champions nello scontro diretto dell'Olimpico contro la Juventus. Questa l'analisi dell'allenatore giallorosso:
partite
Gasperini in conferenza: “L’Inter fa un campionato a sé. Certe squadre riescono…”
Un'analisi sulla partita?—
"Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno: Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti".
I tre pareggi contro le big?—
"L'Inter fa un campionato a sé. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, ci siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non perdere su dei piazzati tirati da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA