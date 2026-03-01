FC Inter 1908
Clamorosa occasione sciupata dalla Roma di Gasperini in ottica lotta Champions nello scontro diretto dell'Olimpico contro la Juventus
Clamorosa occasione sciupata dalla Roma di Gasperini in ottica lotta Champions nello scontro diretto dell'Olimpico contro la Juventus. Questa l'analisi dell'allenatore giallorosso:

Un'analisi sulla partita?

"Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno: Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti".

I tre pareggi contro le big?

"L'Inter fa un campionato a sé. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, ci siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non perdere su dei piazzati tirati da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".

