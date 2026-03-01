Un'analisi sulla partita?

"Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno: Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti".