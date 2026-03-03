Inter, Darmian: “Fischi a Bastoni? Dispiace, ma non lo condizionano. Como e derby…”

Le parole del calciatore nerazzurro dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia

Daniele Vitiello Redattore/inviato 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 23:16)

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Matteo Darmian nel post gara di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia. Qui le sue considerazioni dalla conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Fischi a Bastoni anche stasera? Si è già detto e parlato abbastanza di questa cosa. Dispiace un pochino perché Bastoni non deve essere giudicato solo per un episodio. Sono qui da sei anni, è una persona a cui non si può dire nulla, con dei valori. Ed è un giocatore forte. Sta dimostrando grandissima maturità, non penso si lasci condizionare".

Il derby ha pesato?

"Abbiamo provato a non pensare troppo alla partita di domenica, ora avremo modo di prepararla al meglio. Sapevamo quanto potesse essere importante, è una competizione a cui noi tutti teniamo e sappiamo quanto sia bello raggiungere eventualmente la finale e alzare il trofeo. Abbiamo avuto grande rispetto, siamo scesi in campo con la giusta determinazione. Volevamo la vittoria, ma sapevamo quanto bene stesse facendo il Como. Penso sia un buon pareggio, cercheremo di fare del nostro meglio nel ritorno. Ora però pensiamo al derby".

Partita diversa dall'andata?

"La partita è stata un po’ diversa sicuramente. Loro hanno qualità, sono forti e lo stanno dimostrando. Hanno avuto una crescita importante, lo testimonia il quinto posto in campionato. Anche noi abbiamo fatto la nostra partita ed era importante non subire gol o perdere stasera, ci siamo riusciti”.