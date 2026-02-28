FC Inter 1908
Gasperini: “Ecco quanti punti servono per andare in Champions. Spalletti…”

"Ora entriamo in una fase dove serve dare continuità. I quattro punti di vantaggio sono significativi ma non determinanti", dice Gasperini
"Ci manca la vittoria con una delle grandi, ma non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo guardare solo all'interpretazione della gara. La Juve è una grande squadra. Si viaggia sul filo di equilibri e sono pochi dettagli a fare la differenza". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con i bianconeri.

"Quota Champions? Difficile da prevedere, di solito bisogna passare i 70-73 punti, quest'anno potrebbero essere di più. Anche lo scorso anno le squadre coinvolte erano tante. Adesso sarà fondamentale un filotto di successi e riuscire a strappare, chi lo farà avrà un bel vantaggio". E poi ancora: "Ora entriamo in una fase dove serve dare continuità. I quattro punti di vantaggio sono significativi per il percorso fatto dalla Roma, ma non determinanti per il risultato.

Sarà una competizione che si deciderà più avanti, bisogna fare risultati per continuare a stare dentro, perchè è impensabile che qualche squadra possa prendere il volo e decidere il campionato con largo anticipo". Gasperini conclude poi con un commento su Spalletti: "Sicuramente cerchiamo il risultato attraverso il gioco, questo ci ha sempre identificato. Anche domani sarà così".

