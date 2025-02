Antonio Conte presenta Napoli-Inter in programma domani alle ore 18 al Maradona. Queste le parole dell'allenatore in conferenza stampa:

SFIDA SCUDETTO - "Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma. Poi trovarci in questa posizione classifica ci deve riempire d'orgoglio. Poi ho detto ai ragazzi che non deve mettere tanta pressione. Può essere positiva o negativa la pressione. Ho detto loro di goderci questo momento perché ce la siamo meritata. È una partita che influirà sulla classifica. Ci sono tre punti e abbiamo vicino tantissime squadre, l'influenza può essere sotto questo punto di vista".