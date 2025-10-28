Di Francesco: “Napoli? Prima dell’Inter sembrava in crisi, ora al top. Dobbiamo…”

Al Via del Mare arriva il Napoli di Antonio Conte, rinfrancato dalla vittoria sull'Inter: le parole di Di Francesco

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 06:02)

Neanche il tempo di assorbire la sconfitta di Udine, che per il Lecce di Eusebio Di Francesco è già tempo di campionato. Al Via del Mare arriva il Napoli di Antonio Conte, rinfrancato dalla vittoria sull'Inter e tornato in testa al campionato.

Poco tempo per preparare la gara, ma i salentini sono chiamati a reagire dopo la sconfitta in terra friulana. Il tecnico giallorosso, nella consueta conferenza della vigilia, per un attimo riavvolge il nastro della gara contro l'Udinese: "Abbiamo approcciato male la partita e non ce lo possiamo permettere - commenta - Poi ci siamo ripresi, abbiamo tenuto l'avversario ma è stato un peccato non aver concretizzato le occasioni avute per pareggiare. Ora il capitolo è chiuso, e ci catapultiamo sulla gara contro il Napoli: poco tempo per prepararla, ma ci siamo detti tutto".

L'avversario è quello da far tremare i polsi, il tecnico inquadra così il match: "Non ci sarà De Bruyne, neppure Lukaku - prosegue, cambia dunque il suo modo di attaccare, con McTominay e Anguissa che giocano molto più vicini all'attacco. Sembrava una squadra in crisi prima della gara contro l'Inter, ora è al top: ma il calcio è questo. Quello che non cambia è la grande qualità di cui dispone; e con squadre del genere non puoi stare solo lì ad aspettare ed incassare, perché prima o poi le prendi".

Quale dunque la possibile chiave di volta della sfida: "Dobbiamo essere positivi - prosegue Di Francesco - Ogni squadra ad ogni livello deve giocare su ogni pallone come se fosse l'ultimo. Dobbiamo avere grandi motivazioni, che ci vengano trasmesse dallo stadio, dalla partita, dai tifosi. Sono partite che vorrei giocare e non allenare, ma sono in questa veste e dunque devo mettere la squadra nelle migliori condizioni per misurarsi".

Sulle assenze: "Coulibaly è recuperato, peccato non avere ancora a disposizione Sottil, che proveremo a schierare per la prossima partita. Sono entrambi giocatori con caratteristiche diverse dagli altri". E sull'eventuale schieramento, Di Francesco resta abbastanza criptico: "Ci saranno sicuramente tre o quattro cambi rispetto a Udine. Solitamente la partita più difficile da recuperare non è la seconda, ma è la terza, quindi dobbiamo fare in modo di avere tutti nelle miglior condizioni possibili anche in ottica gare successive", conclude.