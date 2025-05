Conte: “La torta è pronta, manca la ciliegina. Non posso negare che altri club…”

"Le insidie stanno nella classifica, basta guardarla, loro lottano per salvarsi e quando è così tiri fuori le unghie, ti si allungano i denti e troveremo una squadra combattiva per fare risultato per salvarsi. I nostri stanno giocando per un obiettivo non preventivabile, differente rispetto ai grandi club. Per i grandi club uno Scudetto in più o in meno non è che cambia tanto la vita, per una piazza come Napoli è storico, basti pensare che due anni fa non lo si vinceva da 30 anni, da Maradona, e si sa la differenza, che tipo di differenza c'è anche nel vivere queste situazioni. Chi è abituato vive più serenamente tutto l'ambiente, chi non lo vive spesso è tutto l'ambiente che diventa molto ansioso, carico di tensione e dovremmo cercare di tenere nel giusto peso. I ragazzi lo sanno, sanno cosa significa vincere qui, l'abbiamo visto tutti, io per primo, cos'è successo due anni fa. Non voglio andare a quelli di Maradona, non erano nati, ma sappiamo cosa rappresenta, devi eventi che non avvengono spesso e se hai la bravura di farne parte e la fortuna significa restare nella storia anche della città".