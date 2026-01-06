Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Parma alla vigilia della gara contro l'Inter

Alla vigilia di Parma-Inter, Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Come si ferma l'Inter? Giocando molto bene. Il nostro focus deve essere sul dare il nostro massimo, per essere competitivi e per provare fare ciò che vogliamo che è fare punti e dare continuità ai nostri risultati. Fare una grande prestazione che possa rendere orgogliosa la nostra gente".

Come sta la squadra? — "La squadra si trova con gli stessi giocatori e si trova carica e con tanta voglia di fare una grande prestazione".

Un giudizio sul percorso di Chivu? — "Non lo conosco personalmente, ma ha dato una grande impronta qua. Ha fatto un grande lavoro che ci permette di giocare la partita di domani. Quando vedo l'Inter vedo un'evoluzione, ma anche continuità. Lo rende una squadra più completa".

Soddisfatto del percorso? — "Non faccio ancora valutazioni troppo globali, sono focalizzato sull'Inter, su come esser competitivi domani e fare una grande partita".

La prima dell'anno al Tardini, firmeresti per un pareggio? — "Sai la risposta".

C'è una caratteristica del Parma di Chivu che rivede in questa Inter? — "Sì, li ho guardati molto prima di venire perché è il principale punto di partenza. Ci sono aspetti simili, soprattutto la volontà di avere la linea alta, di essere una squadra compatta senza la palla anche nei momenti di pressing. Ci sono aspetti legati a come Chivu sente il calcio, ma vedo anche tanta continuità di quanto l'Inter era già prima".