Una conferenza stampa molto accesa, quella congiunta di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Antonio Conte, che ha detto addio

Marco Macca Redattore 24 maggio - 21:09

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Una conferenza stampa molto accesa, quella congiunta di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Antonio Conte, che ha detto addio alla panchina azzurra. Una conferenza anche di rimpianti, in cui il numero uno del club partenopeo ha chiamato in causa i tanti infortuni accusati dalla squadra che, a suo dire, hanno impedito al Napoli di vincere un altro scudetto. Da lì, il botta e risposta con l'allenatore. Eccolo:

De Laurentiis: "Senza gli infortuni avresti vinto ancora tranquillamente il campionato".

Conte: "Ma assolutamente no".

De Laurentiis: "Ma come no? Te lo dico io".

Conte: "Non mi trovate assolutamente d'accordo. Bisogna dare meriti all'Inter, che è una grande squadra. L'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si è anche rinforzata. E ha meritato di vincere".

De Laurentiis: "Beh l'Inter è talmente una grande squadra che in Europa ha fatto meno dell'anno scorso".

Conte: "Ha fatto più di noi. Ha fatto uno step più di noi".

De Laurentiis: "Vabbè ma quello è un altro discorso".

Conte: "Mi dispiace ma aggrapparsi a queste cose non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri e avere rispetto. Se vogliamo rispetto lo dobbiamo dare. L'Inter ha meritato, con infortuni e senza infortuni. Magari senza infortuni finivamo fuori dalla Champions".