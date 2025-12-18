Le parole del tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro l'Inter, gara valida per la seconda semifinale di Supercoppa italiana

"Domani sarà una partita secca, dopo 90 minuti potrebbero esserci i rigori. È un'Inter diversa, sta coinvolgendo tanti uomini, sta proponendo qualcosa di diverso sotto l'aspetto tattico. È una squadra formata da tanti campioni, sappiamo quanto sarà dura e tosta per noi. Contro il Liverpool c'è stato un episodio molto discutibile, ma è un'Inter arrembante e che crea tanto. Affrontiamo una delle squadre più forti in Italia. Sarà un test probante.

Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro l'Inter, gara valida per la seconda semifinale di Supercoppa italiana. Ha proseguito: "C'è grande senso di responsabilità, per questo abbiamo cercato di prepararla bene dando gioia anche al presidente, che è sempre vicino alla squadra e che ci tiene tantissimo. C'è grande emozione e soddisfazione per poterci giocare questo trofeo con il Napoli, con il Milan e l’Inter. E noi siamo il quarto incomodo e dobbiamo metterli in difficoltà.

L’Inter l’ho già affrontata in una finale di Coppa Italia passando in vantaggio, ma poi è arrivata la doppietta di Lautaro. Se vogliamo rendergli la vita difficile non dobbiamo fare regali e la superficialità deve essere sotto lo zero. Giocando così, potremo dire la nostra. Siamo tra le migliori squadre dei secondi tempi e chi subentra dovrà dare il massimo".