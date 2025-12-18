FC Inter 1908
LIVE – Supercoppa Inter-Bologna, la conferenza stampa di Chivu

LIVE – Supercoppa Inter-Bologna, la conferenza stampa di Chivu - immagine 1
La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna
Matteo Pifferi Redattore 

Domani l'Inter affronterà il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. In palio un pass per la finale in quel di Riyad dove i nerazzurri vogliono vendicare il KO dell'anno scorso, subito in rimonta contro il Milan.

Cristian Chivu parla in conferenza stampa alle ore 12.30. Ecco la diretta testuale delle parole del tecnico nerazzurro.

Aggiorna la pagina a partire dalle 12.30 per seguirla

