6 settembre 2025

Denzel Dumfries, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda, ha parlato così del suo buon momento a livello realizzativo e non solo: "La cosa più importante è vincere. Questo è ciò che conta. L'obiettivo finale è la qualificazione ai Mondiali. Tanti gol? Entrano e basta... Ero un attaccante, nella Nazionale maggiore. Ho segnato parecchio allora.

Spero di continuare a migliorare. Vivo il momento e cerco di migliorare ogni giorno. Per quanto mi riguarda, ad esempio, posso migliorare di più nel mio posizionamento. Arretrare di più. Sto lavorando anche su questo. E sta migliorando.

La Premier League è una competizione fantastica. Io stesso gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all'Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti".