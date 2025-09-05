Di nuovo in gol Denzel Dumfries. Dopo la rete siglata all'Udinese, il laterale dell'Inter si è ripetuto ieri sera contro la Polonia con la maglia della nazionale olandese. Dumfries scala le classifiche dei difensori goleador Orange:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Dumfries sempre più goleador. E con l’Olanda scala le classifiche dei difensori bomber
ultimora
Inter, Dumfries sempre più goleador. E con l’Olanda scala le classifiche dei difensori bomber
Di nuovo in gol Denzel Dumfries. Dopo la rete siglata all'Udinese, il laterale dell'Inter si è ripetuto ieri sera contro la Polonia
Grazie al gol messo a segno ieri sera contro la Polonia, il calciatore dell’Inter ha raggiunto quota 11 reti con la sua nazionale. È il terzo difensore con più marcature nella storia dell’Olanda
1° Ronald Koeman (14 gol)
2° Frank de Boer (13 gol)
3° Denzel Dumfries (11 gol)
© RIPRODUZIONE RISERVATA