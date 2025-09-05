FC Inter 1908
Inter, Dumfries sempre più goleador. E con l’Olanda scala le classifiche dei difensori bomber

Di nuovo in gol Denzel Dumfries. Dopo la rete siglata all'Udinese, il laterale dell'Inter si è ripetuto ieri sera contro la Polonia
Di nuovo in gol Denzel Dumfries. Dopo la rete siglata all'Udinese, il laterale dell'Inter si è ripetuto ieri sera contro la Polonia con la maglia della nazionale olandese. Dumfries scala le classifiche dei difensori goleador Orange:

Grazie al gol messo a segno ieri sera contro la Polonia, il calciatore dell’Inter ha raggiunto quota 11 reti con la sua nazionale. È il terzo difensore con più marcature nella storia dell’Olanda

1° Ronald Koeman (14 gol)

2° Frank de Boer (13 gol)

3° Denzel Dumfries (11 gol)

