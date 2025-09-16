FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa LIVE FCIN1908/ Vigilia di Ajax-Inter, le parole di Chivu in conferenza stampa

partite

LIVE FCIN1908/ Vigilia di Ajax-Inter, le parole di Chivu in conferenza stampa

LIVE FCIN1908/ Vigilia di Ajax-Inter, le parole di Chivu in conferenza stampa - immagine 1
L’allenatore nerazzurro presenterà la prima gara del lungo girone di Champions League
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L’ultimo atto della vigilia di Ajax-Inter è riservato alle parole dei protagonisti di casa nerazzurra. Cristian Chivu, al suo ritorno in terra olandese, presenterà la gara in conferenza stampa alle 19. Qui le sue considerazioni, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it ad Amsterdam.

Leggi anche
Ajax, Klaassen: “Nell’anno all’Inter mi colpì un aspetto. La differenza con...
Ajax, Heitinga: “Faremo di tutto per non far vincere l’Inter. Ho visto le loro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA