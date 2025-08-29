Dopo le prime due sfide di giugno, chiuse con la sconfitta per 3-0 in Norvegia e la vittoria per 2-0 contro la Moldova, la Nazionale italiana è pronta a riprendere il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali. Gli Azzurri torneranno in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, per poi volare a Debrecen dove lunedì 8 affronteranno Israele. Entrambe le gare, con fischio d’inizio alle 20.45, saranno trasmesse in diretta su Rai 1.
Italia, la lista dei convocati da Gattuso: 5 nerazzurri presenti. Prima chiamata per Pio Esposito
L’appuntamento di Bergamo avrà un sapore particolare: sarà infatti il debutto ufficiale sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso. Prima chiamata in Nazionale per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, per il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e per l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito. Insieme all'attaccante altri 4 giocatori dell'Inter presenti nella lista: Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
