Dopo le prime due sfide di giugno, chiuse con la sconfitta per 3-0 in Norvegia e la vittoria per 2-0 contro la Moldova, la Nazionale italiana è pronta a riprendere il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali. Gli Azzurri torneranno in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, per poi volare a Debrecen dove lunedì 8 affronteranno Israele. Entrambe le gare, con fischio d’inizio alle 20.45, saranno trasmesse in diretta su Rai 1.

L’appuntamento di Bergamo avrà un sapore particolare: sarà infatti il debutto ufficiale sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso. Prima chiamata in Nazionale per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, per il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e per l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito. Insieme all'attaccante altri 4 giocatori dell'Inter presenti nella lista: Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi.