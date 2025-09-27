Cesc Fabregas , tecnico del Como, intervenuto in conferenza stampa dopo il pari contro la Cremonese, ha parlato così dell'operato dell'arbitro: "18 rossi in Serie A? Non so rispondere, preferisco non farlo. Io penso che dobbiamo fare anche di più, essere più aggressivi nel duello. Oggi mi ha espulso perché ho detto 'Vai, lasciatelo andare'. Devono guardare la camera per vedere come l'ho detto.

Ci sono tante dinamiche alle volte che non si spiegano. Il rosso? Serve chiarezza. Capisco che c'è emozione e passione, ma loro devono capire di più. Serve più serenità, lavoriamo tanto per vincere, sia io sia Davide Nicola. L'arbitro era molto nervoso. Il quarto uomo mi ha detto di non parlare quando sono andato lì a chiedere una cosa. È strano. C'è stranezza su quello che ci dicono e quello che poi vediamo in tutte le partite. Serve più chiarezza e serenità.