Ci si scontra spesso con piazze che hanno una capacità di innervosire la direzione arbitrale...

"Io ho avuto una grande stima degli arbitri perché abbiamo un livello grande, poi la pressione che gli mettiamo addosso è alta e non è facile per la persona scegliere nel modo giusto, considerando che anche noi in campo teniamo a inibirci o a essere più contratti in alcuni posti. Io ho grande fiducia nelle qualità dei nostri arbitri. Io nell'ultima gara mi sono avvicinato all'arbitro mi ha allontanato perché pensava forse che lo volessi 'aggredire' ma gli volevo dire che con un pizzico in più di coraggio ma anche noi con un pizzico di malizia...anche nel primo tempo c'erano un paio di situazioni borderline ma abbiamo una classe arbitrale con qualità".